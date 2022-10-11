Одноклассник зарезал 12-летнюю школьницу в подъезде в Костроме

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Одноклассник 12-летней ученицы зарезал ее в подъезде многоэтажного дома в Костроме. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщается на сайте регионального управления СК России.

Девочка вечером 10 октября не вернулась домой. Сразу же были организованы поиски ребенка, в которых участвовали следователи, сотрудники местного УМВД и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

В результате тело школьницы с ножевыми ранениями обнаружили в подъезде одного из домов. Следователи выяснили, что девочку убил ее одноклассник. В настоящее время с ним беседуют сотрудники правоохранительных органов.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.

10 октября сообщалось, что двое мужчин три дня спаивали и насиловали 13-летнюю девочку в столице. Когда преступники отпустили ребенка на свободу, она обо все рассказала взрослым. Полиция уже задержала подозреваемых. Один из них ранее был судим за аналогичное преступление.