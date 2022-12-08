Риелторы сообщили о снижении спроса на аренду квартир в Москве

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Спрос на аренду квартир в Москве из-за геополитических событий упал, дисконты на жилье из-за повышенного предложения достигают 30 процентов. К такому выводу пришли риелторы.

По словам эксперта по недвижимости Никиты Налимова, начал год московский рынок аренды достаточно стандартно — снижение цен в январе составило примерно 2–3 процента. Ситуация, по словам Налимова, изменилась в феврале после начала СВО, а после усугубилась в конце сентября, когда часть россиян решила переехать за рубеж.

— В нынешнем ноябре потенциальный спрос — число просмотров объявлений — на аренду квартир в Москве почти в два раза меньше, чем в ноябре 2021 года, — подчеркнула эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.

Так, по оценкам «Авито Недвижимости», по сравнению с началом 2022 года ставки аренды в Москве в данный момент упали на девять процентов для однушек (в среднем сейчас— 43 тысячи рублей в месяц), на 15 процентов для двушек (55 тысяч в месяц) и на 30 процентов для трешек (90 тысяч).

Элитное жилье в столице также столкнулось с большими потерями: спрос по сравнению с началом года, по данным консалтинговой компании NF Group, упал на 40 процентов, передает РИА Новости.

Спрос на новостройки в столице снизился на 43 процента за последние два месяца, сообщили аналитики сервиса по продаже недвижимости. «Вечерняя Москва» выясняла, какие выгодные условия предлагают застройщики.