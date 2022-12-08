Андрей Бочкарев: Почти 98 тысяч москвичей начали переселение по реновации

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала реализации программы реновации в столице возвели 224 дома, 205 из которых уже были переданы под заселение. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время в городе идет переселение 97,8 тысячи москвичей из 577 старых зданий. Из них свыше 83 тысяч горожан уже получили новое жилье.

В стадии строительства на сегодняшний день находятся 165 объектов недвижимости жилой площадью 2,7 миллиона «квадратов». В стадии проектирования находятся 224 дома. Их жилая площадь будет составлять 4,5 миллиона квадратных метров.

Бочкарев напомнил, что на текущей неделе мэр столицы Сергей Собянин постановил включить в программу реновации шесть стартовых площадок.

— Для строительства новостроек по программе реновации уже подобрано 565 стартовых площадок площадью девять миллионов квадратных метров, — подытожил заммэра, слова которого приводят на официальном сайте мэра столицы.

До этого Бочкарев рассказал, что власти Москвы с начала 2022 года выдали разрешение на ввод в эксплуатацию 48 жилых домов, построенных в рамках программы реновации. По его словам, дома по реновации в течение года сдавались практически во всех округах столицы. Наибольшее количество новостроек сдали в САО и ЮЗАО — по семь зданий.