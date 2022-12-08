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В ЛНР заявили, что артиллерия ВСУ «накрыла» свою же пехоту

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
В ЛНР заявили, что артиллерия ВСУ «накрыла» свою же пехоту
Фото: Минобороны РФ

Солдаты ВСУ во время наступления на сватовском участке фронта в Донбассе попали под огонь своей же артиллерии. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в четверг, 8 декабря.

— При очередной попытке вооруженных формирований Украины прорвать нашу линию обороны на сватовском направлении ротно-тактическая группа противника вошла в зону поражения собственной артиллерии, — сказал Марочко, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, в результате огня по своим ВСУ потеряли половину своей живой силы и техники. Выжившие вернулись на исходный рубеж.

Марочко отметил, что обстрел украинской армии своих же военнослужащих мог произойти из-за несогласованности действий с артподразделениями или проблем со связью, передает РИА Новости.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия добилась определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.

Пушилин добавил, что украинские войска на всей линии соприкосновения «применяют все имеющееся у них вооружение, пытаются периодически контратаковать», однако российские военнослужащие «выполняют свою задачу».

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