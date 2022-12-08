Авария с участием восьми машин произошла на Ленинградском шоссе

Фото: Depositphotos

Россия, Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ленинградском шоссе. Об этом в четверг, 8 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, авария случилась по адресу Ленинградское шоссе дом 8, корпус 2.

На место аварии уже прибыли сотрудники МЧС. В данный момент на шоссе перекрыты три ряда в сторону области.

До этого сообщалось, что на МКАД столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. Сила удара была такой большой, что обе машины после ДТП влетели в бетонное ограждение.