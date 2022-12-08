Центр спорта и образования «Самбо-70» в Черемушках капитально отремонтируют

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Новочерёмушкинская улица, 64к3 Карта всех событий

Капитальный ремонт проведут в центре спорта и образования «Самбо-70» в Черемушках, проект уже согласован. Об этом в четверг, 8 декабря сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— В числе запланированных мероприятий обновление стен с последующим оштукатуриванием и окрашиванием, восстановление внутренних перегородок в помещениях первого и второго этажей, замена полов и подвесных потолков, дверей. Кроме этого, планируется обновить внутреннюю отделку помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения, — пояснила Яковлева.

По ее словам, в ходе работ специалисты обновят фасад, цоколь и крыльцо здания, отремонтируют кровлю, заменят входные конструкции и модернизируют инженерные коммуникации. На официальном сайте мэра Москвы отметили, что в ходе капремонта будет также выполнено благоустройство территории.

6 декабря сообщалось, что специалисты в рамках программы капремонта жилого фонда завершили работы по обновлению дома 1910 года постройки в Лялином переулке в центре Москвы. Рабочие обновили фасад и подвальное помещение, а также заменили трубы магистралей теплоснабжения.