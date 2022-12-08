Семь автомобилей столкнулись перед пересечением МКАД со Сколковским шоссе

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Россия, Москва, МКАД, 52-й километр Карта всех событий

ДТП с участием семи автомобилей произошло на внутренней стороне 52-го километра МКАД перед пересечением со Сколковским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 8 декабря.

— На внутренней стороне 52-го километра МКАД (перед пересечением со Сколковским шоссе) столкнулись семь автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В департаменте отметили, что движение транспорта на участке ДТП в данный момент осуществляется по одной полосе из пяти. Столичных автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ленинградском шоссе. На место аварии прибыли сотрудники МЧС. На шоссе после инцидента три ряда в сторону области оказались перекрыты.