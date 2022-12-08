Мясников рассказал о самом полезном напитке зимой

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Российский телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, какой напиток необходимо пить в холодное время года.

По словам специалиста, самым полезным для организма напитком является цикорий.

Эксперт отметил, что этот отвар содержит инулин, который способствует укреплению иммунитета. Напиток также может снизить уровень сахара в крови и будет полезен для тех, у кого есть склонность к ожирению.

Врач также посоветовал отдавать предпочтение именно сублимированному цикорию, который содержит больше полезных элементов, нежели продукт в обычном виде, подытожил специалист в эфире программы «О самом главном».

В сезон простуд и респираторных заболеваний врачи рекомендуют употреблять витамины, чтобы защитить себя от опасных недугов. Как известно, полезных веществ много в лимоне, имбире, меде и иных привычных продуктах. Однако, чтобы получить больше пользы, лучше некоторые ингредиенты замиксовать. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Александра Бельковича рецепты вкусных и полезных блюд, которые помогут повысить иммунитет и укрепить здоровье зимой.