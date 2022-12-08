Пять автомобилей столкнулись на севере столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 8к2 Карта всех событий

На севере Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 8 декабря.

Авария произошла на Ленинградском шоссе в районе дома № 8, корпус 2, при движении в сторону области. На месте работают оперативные службы города.

Проезд на участке дороги затруднен и осуществляется по одной полосе из четырех, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно крупное ДТП произошло в четверг, 8 декабря, на пересечении МКАД со Сколковским шоссе. Столкнулись семь автомобилей.