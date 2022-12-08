ФСБ задержала двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двоих жителей Севастополя за шпионаж в пользу Украины. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Один из задержанных, разделявший украинскую идеологию, в 2016 году был завербован СБУ. После начала специальной военной операции он передавал украинским спецслужбам информацию о расположении объектов Министерства обороны, за что получал денежное вознаграждение. Летом этого года он привлек в сообщники еще одного жителя Севастополя, который собирал и передавал украинцам данные об объектах ФСБ России, разъяснили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Государственная измена».

Ленинский районный суд Севастополя арестовал обоих подозреваемых на два месяца, говорится на сайте ведомства.

Накануне сообщалось, что Лефортовский районный суд столицы еще на три месяца продлил срок заключения под стражу ученому-геодезисту Валерию Качину, который был этапирован из Биробиджана в Москву для следственных действий в рамках расследования уголовного дела о государственной измене.