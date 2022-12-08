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Приметы и советы

«Россия сейчас побеждает»: читатели Daily Mail поддержали заявление Путина о ядерном оружии

Полина Долганова
Общество
«Россия сейчас побеждает»: читатели Daily Mail поддержали заявление Путина о ядерном оружии
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Советом по правам человека заявил, что Москва рассматривает оружие массового поражения как защиту. Читатели британского издания Daily Mail поддержали высказывание российского лидера.

Так, один из комментаторов отметил, что силы НАТО действительно сконцентрированы на российской границе и на Украине.

Также читатели выразили мнение, что украинская сторона сама десятилетиями обстреливала Донбасс.

Пользователи также обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский сам призывает НАТО вступить в конфликт и провоцирует эскалацию.

— Похоже, Россия сейчас побеждает. Чем дольше идет этот конфликт, тем слабее становится Запад. Вскоре денежная поддержка закончится, — заключил другой читатель.

7 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в настоящее время в мире нарастает угроза начала ядерной войны. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не применит ядерное оружие первой — это исключительное средство защиты. Москва отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Более того, в арсенале страны имеется самое продвинутое ядерное оружие в мире.

Владимир Путин Ядерное оружие
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