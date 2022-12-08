Мошенники украли у пенсионерки из Москвы 750 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Библиотечная улица Карта всех событий

Мошенники похитили у столичной пенсионерки 750 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в четверг, 8 декабря.

По его словам, злоумышленники сообщили по телефону 87-летней женщине, которая проживает на Библиотечной улице, что ее родственник стал виновником ДТП. Лжеполицейские попросили взятку в размере 750 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать попавшего в аварию члена семьи к уголовной ответственности.

Испугавшись, доверчивая москвичка передала прибывшему к ней домой молодому человеку собранные деньги, однако после звонка родственникам поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

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Вскоре подозреваемого, который выполнял роль курьера, задержали на Весенней улице. Им оказался 23-летний житель столицы. К моменту поимки он успел перевести большую часть похищенных денег на счета подельников. Оставшуюся часть, которая была его гонораром, он потратил на собственные нужды.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант заключен под стражу.

Похожий случай произошел с пожилой москвичкой на западе столицы. Злоумышленники обманом заставили женщину отдать им 100 тысяч рублей.