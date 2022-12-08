Диетолог Гридина рассказала о пользе мороженого при ангине

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Холод может быть хорошим помощником при ангине, поскольку он способен снижать воспаление и сужать сосуды. Об этом рассказала врач-диетолог Наталия Гридина.

— В целом есть мороженое или потреблять другие холодные продукты и напитки не запрещено, если есть такое желание. Последствий не будет. Но в любом случае нужно соблюдать меру, — подчеркнула эксперт в комментарии Life.ru.

Врач уточнила, что лед и холодные продукты обладают анальгезирующим действием и способны снижать болевые ощущения при ангине, а также снижать отек.

Кроме того, сливочное мороженое на основе молока благодаря своей жирности может убрать лишнюю сухость в горле. Врач посоветовала выбирать мороженое без различных добавок.

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