Столичные службы приступили к ликвидации последствий снегопада

Фото: Вечерняя Москва

Сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к ликвидации последствий снегопада, сообщили в пресс-службе Комплекса в четверг, 8 декабря.

В городском хозяйстве пояснили, что за ночь в столице выпало до одного сантиметра снега. За день прирост снежной массы может составить еще до 2 сантиметров.

— Повсеместно ведется очистка от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем — пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам, — говорится в сообщении Комплекса.

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В пресс-службе подчеркнули, что городские службы столицы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и по мере выпадения осадков проводят механизированное подметание и противогололедную обработку.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дорогах и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры необходимо соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.