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Приставы Петербурга назвали сумму взысканных алиментов в 2022 году

Ирина Игнатенко
Общество
Приставы Петербурга назвали сумму взысканных алиментов в 2022 году
Фото: depositphotos

За 11 месяцев текущего года судебные приставы взыскали алименты на сумму около 1 миллиарда 115 миллионов рублей. Об этом рассказала Федеральная служба судебных приставов по Санкт-Петербургу.

— По состоянию на 01.12.2022 на исполнении в главном управлении находится порядка 15 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных соглашений — сообщили в ФССП.

Из них около 11 процентов возбуждено в отношении женщин, сообщает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что более 900 уголовных дел за долги по алиментам возбудили в Татарстане в 2022 году, передает ФАН.

В настоящий момент россиянин может избавиться от большинства задолженностей, которые он скопил вольно или невольно, благодаря закону о банкротстве. Однако по некоторым из них человек обязан платить всю жизнь, невзирая на материальные трудности, пояснил в воскресенье, 21 августа, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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