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Названы вакансии в Москве на треть миллиона рублей

Араз Салехов
Город
Названы вакансии в Москве на треть миллиона рублей
Фото: Pexels

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Москве. Об этом свидетельствуют данные анализа сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, в общей сложности было проанализировано 103 тысячи вакансий в крупнейших городах России.

— В Москве в декабре больше всего готовы платить руководителю проектов. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы со строительными объектами жилой и коммерческой недвижимости от двух лет, навыками ведения переговоров и опытом подготовки документов для заключения договоров. Компания предлагает зарплату 350 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Также в тройку высокооплачиваемых попала вакансия врача-стоматолога — ему предлагается зарплата от 300 тысяч рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь действующие сертификаты по ортопедии, терапии, хирургии и опыт работы от шести лет.

Замыкает топ-3 начальник отдела разработки «1С», которому готовы платить 300 тысяч рублей. У будущего сотрудника должен быть опыт разработки от четырех лет и высшее профильное образование. Компания предлагает корпоративные скидки на продукцию и обслуживание личного автомобиля.

Помимо этого, в рейтинге оказались вакансии Senior PHP-разработчика с зарплатой до 300 тысяч рублей и Java developer с зарплатой до 400 тысяч рублей.

Также сервис SuperJob специально для «Вечерней Москвы» назвал профессии, которые пользуются наибольшим спросом в новогодние праздники в столице. В списке оказались: ретейл (продавцы, кассиры), e-commerce (складские рабочие, курьеры), службы доставок (курьеры) и многие другие.

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