СК возбудил уголовное дело по факту поджога квартиры на улице Демьяна Бедного в Москве

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Россия, Москва, улица Демьяна Бедного Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на улице Демьяна Бедного в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 8 декабря.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Подозреваемый попал в объектив камеры внешнего видеонаблюдения, установленной на подъезде.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Пожар, о котором идет речь, произошел на северо-западе столицы рано утром во вторник, 6 декабря. Горела квартира жилого дома, в которой проживала 24-летняя женщина с двухлетним сыном. В результате пожара мать с ребенком пострадали и были госпитализированы.

В четверг, 8 декабря, стало известно, что причиной возгорания стал поджог входной двери.