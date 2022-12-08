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СК возбудил уголовное дело по факту поджога квартиры на улице Демьяна Бедного в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту поджога квартиры на улице Демьяна Бедного в Москве
Фото: МВД Медиа
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на улице Демьяна Бедного в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 8 декабря.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Подозреваемый попал в объектив камеры внешнего видеонаблюдения, установленной на подъезде.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Пожар, о котором идет речь, произошел на северо-западе столицы рано утром во вторник, 6 декабря. Горела квартира жилого дома, в которой проживала 24-летняя женщина с двухлетним сыном. В результате пожара мать с ребенком пострадали и были госпитализированы.

В четверг, 8 декабря, стало известно, что причиной возгорания стал поджог входной двери.

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