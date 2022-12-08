Андрей Бочкарев: Запуск маршрутов МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на 2023 год

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В 2023 году в столице продолжится работа по интеграции пригородных электричек в транспортный каркас города. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Московские центральные диаметры — важнейший транспортный проект столицы и Московской области, имеющий агломерационное значение. Фактически мы получаем новое наземное метро, которое объединяет формат пригородных электричек и столичной подземки, — отметил заммэра.

Он пояснил, что связанные с железными дорогами мегапроекты позволяют разгрузить автомобильные дороги, улучшают состояние экологии и в целом очень выгодны для города.

Андрей Бочкарев напомнил, что на сегодняшний день уже запущены МЦД–1 и МЦД-2. В настоящее время в рамках создания маршрутов МЦД-3 и МЦД-4 на нескольких направлениях ведется реконструкция железнодорожной и пассажирской инфраструктуры.

Глава Строительного комплекса уточнил, что речь идет о Киевском направлении МЖД, участках от Марьиной Рощи до Площади трех вокзалов, от Звенигородского шоссе до Савеловского вокзала, а также от Площади трех вокзалов до Нижегородской.

Он добавил, что также продолжаются работы по строительству ветки между Киевским и Смоленским направлениями МЖД, реконструкция Митьковской соединительной ветви между Октябрьской железной дорогой и Казанским направлением МЖД и других объектах.

Запуск третьего и четвертого диаметров планируется до конца 2023 года, подчеркнул Андрей Бочкарев.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что ввод МЦД является мощным стимулом для развития городских районов в пределах МКАД, которые расположены в зонах железной дороги. Он обратил внимание, что запуск МЦД сформировал спрос на реновацию этих территорий, что можно заметить на примере уже запущенных диаметров.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичное правительство не планирует останавливать действие городских программ в условиях санкционного давления, все они будут реализованы.