Дом по реновации возведут в районе Чертаново Северное

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Балаклавский проспект, 33с3 Карта всех событий

Жилой дом в рамках программы реновации собираются построить в столичном районе Чертаново Северное. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Москомархитектура согласовала проект жилого дома общей площадью 2871 квадратный метр, который построят в районе Чертаново Северное. Для отделки фасадов используют белую керамогранитную плитку и серый стеклофибробетон, — отметил он.

Кроме того, в новостройке предусмотрен паркинг на 110 машино-мест. Во дворе сделают детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники. Сам дом расположен по адресу Балаклавский проспект, владение 33, корпус 3.

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что городские власти с начала 2022 года выдали разрешение на ввод в эксплуатацию 48 жилых домов, построенных в рамках программы реновации. По его словам, дома по реновации в течение года сдавались практически во всех округах столицы. Наибольшее количество новостроек сдали в САО и ЮЗАО — по семь зданий.