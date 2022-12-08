Более 1,5 тысячи квадратных метров самостроя ликвидировали в районе Косино-Ухтомский

На востоке Москвы специалисты столичной Госинспекции по недвижимости обнаружили незаконно построенные автомастерские общей площади свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.
— Арендатор нарушил условия договора и незаконно возвел девять строений общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Объекты были построены на земельном участке, где запрещено размещение временных и капитальных сооружений, — отметил он.
По словам Боброва, владелец построек не поставил возведенные объекты на кадастровый учет. Как уточняется, новые строения использовались в коммерческих целях — в них открыли автомастерские.
На данном этапе сотрудники ведомства освободили территорию в шесть тысяч квадратных метров от самостроя. Незаконные строения располагались на территории складского комплекса по адресу улица Лыткаринская, владение 2а.