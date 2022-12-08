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Более 1,5 тысячи квадратных метров самостроя ликвидировали в районе Косино-Ухтомский

Араз Салехов
Город
Более 1,5 тысячи квадратных метров самостроя ликвидировали в районе Косино-Ухтомский
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Лыткаринская улица, 2А Карта всех событий

На востоке Москвы специалисты столичной Госинспекции по недвижимости обнаружили незаконно построенные автомастерские общей площади свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

— Арендатор нарушил условия договора и незаконно возвел девять строений общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Объекты были построены на земельном участке, где запрещено размещение временных и капитальных сооружений, — отметил он.

По словам Боброва, владелец построек не поставил возведенные объекты на кадастровый учет. Как уточняется, новые строения использовались в коммерческих целях — в них открыли автомастерские.

На данном этапе сотрудники ведомства освободили территорию в шесть тысяч квадратных метров от самостроя. Незаконные строения располагались на территории складского комплекса по адресу улица Лыткаринская, владение 2а.

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