Врач объяснила, как интерназальная вакцина от разных штаммов гриппа действует на организм

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Вакцина, защищающая одновременно от разных штаммов гриппа, разработана в Центре им. Гамалеи. Кандидат медицинских наук, вакцинолог Рабият Зайниддинова рассказала об особенностях создания и принципе действия препарата.

— Берется основной компонент гриппозной вакцины и используются вспомогательные элементы, такие как аденовирус. Его составные части в данном случае служат в качестве проводника. Только если у «Спутник V» использовалось два аденовируса, то в данном случае используется четыре, — пояснила она в комментарии МИР 24.

Существенным преимуществом эксперт считает то, что вакцина вводится не с помощью инъекции, это исключает болевое воздействие на пациента и снижает стресс. Особенно это важно для детей и пожилых людей.

Ожидается, что новая вакцина будет готова к использованию в середине 2023 года.

Ранее врач-иммунолог Георгий Викулов пояснил, что лучшая защита от гриппа А – это ношение масок в общественных местах и мытье рук. Стоит избегать контакты с зараженными, ведь болезнь передается воздушно-капельным путем, передает Nation news.

В большинстве российских регионов зарегистрированы случаи свиного гриппа. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем опасно это заболевание, какими симптомами сопровождается и какие меры предосторожности стоить предпринять, чтобы снизить вероятность заражения.