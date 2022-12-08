Новые спецстоянки для коммунальной техники под эстакадами оборудовали в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Новые специальные стоянки для коммунальной техники оборудовали под путепроводами и эстакадами Москвы. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

— Принято решение изменить схему базирования коммунальной техники, чтобы она могла еще оперативнее прибывать на обозначенные рабочие локации. Для этого во всех административных округах сделали спецстоянки в подмостовых пространствах, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, всего было организовано около трех тысяч парковочных мест. Новая схема даст возможность оптимизировать работу коммунальщиков, отметил заммэра.

Он уточнил, что все специальные стоянки работают каждый день на протяжении 24 часов.

3 декабря Бирюков рассказал, что столичные спасатели начали патрулировать реки и водоемы в усиленном режиме из-за хрупкого льда. По его словам, в настоящее время толщина льда составляет до 17 сантиметров на внутренних водоемах, в Москве-реке и ее заливах и поймах — до 9 сантиметров.