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Почти 17 миллионов туристов посетили Москву за три квартала 2022 года

Георгий Соланович
Город
Почти 17 миллионов туристов посетили Москву за три квартала 2022 года
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

За первые три квартала 2022 года Москву посетили почти 17 миллионов туристов. Об этом заявил в четверг, 8 декабря, председатель комитета по туризму столицы Евгений Козлов.

— За три квартала, за девять месяцев этого года, к нам приехали почти 17 миллионов человек. Мы видим, что Москва интересна, она может удивлять, может давать впечатления для каждого, кто приезжает, — сказал Козлов.

Председатель комитета отметил, что летом столицу посетили примерно 6,2 миллионов отдыхающих, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин рассказал, где будут отдыхать россияне на Новый год. По его словам, самые часто посещаемые города в зимний период — это Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Также Бандурин подметил, что в сравнении с другими регионами Подмосковье имеет ограниченную вместимость и уже вся бронь в отелях на Новый год распределена.

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