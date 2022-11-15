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Эксперт по туризму рассказал, где будут отдыхать россияне на Новый год

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт по туризму рассказал, где будут отдыхать россияне на Новый год
Фото: Pixabay

Большинство россиян будут путешествовать на новогодних праздниках внутри страны. Об этом рассказал эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин.

Самые часто посещаемые города в зимний период — это Сочи, Москва и Санкт-Петербург.

Что касается Подмосковья, то бронь в большинстве гостиниц уже распределена.

Также он подметил, что в сравнении с другими регионами Подмосковье имеет ограниченную вместимость и уже вся бронь в отелях на Новый год распределена.

Что касается отдыха за рубежом в новогодние дни, то россияне чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд и Вьетнам. В этих странах даже зимой положительная температура и есть возможность искупаться. Эксперт предупредил, что цены в декабре могут существенно вырасти, передает «Радио 1».

Ранее жители России рассказали, в каких городах хотели бы провести ближайший отпуск. Лидером оказался Санкт-Петербург. На втором месте у туристов — города Золотого кольца, передает издание argumenti.ru.

Наиболее популярными зарубежными направлениями для отдыха в предстоящие новогодние каникулы у россиян являются ОАЭ и Египет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

Подмосковье Туризм Новый год
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