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Песков: В Кремле не будут праздновать 100-летие со дня образования СССР

Полина Долганова
Общество
Песков: В Кремле не будут праздновать 100-летие со дня образования СССР
Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в аппарате президента России считают образование Советского Союза важной частью российской истории, однако праздновать 100-летие СССР там не планируют. Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил в четверг, 8 декабря.

— Праздновать не будем, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он также отметил, что СССР — это «важная, неотъемлемая часть российской истории».

Советский Союз был создан 30 декабря 1922 года.

До этого стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин 8 декабря наградит Героев России медалями «Золотая Звезда», на мероприятие приглашено более 200 человек. Среди участников мероприятия — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.

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