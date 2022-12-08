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Приметы и советы

Президент Ассоциации менеджеров рассказал о взаимодействии бизнеса и государства

Оксана Васильева
Общество
Президент Ассоциации менеджеров рассказал о взаимодействии бизнеса и государства
Фото: Дмитрий Тур/Пресс-служба мероприятия

Год плавно завершается. Дмитрий Вадимович, как с точки зрения ведущего делового объединения бизнес себя чувствует сегодня?

Мы думали, что новую жизнь прожили в пандемию, но вот опять у нас новая жизнь. Сейчас мы наблюдаем в большинстве случаев отсутствие пессимизма в работе бизнеса, делового объединения, управленцев. Все включились и работают в хорошем драйве, что замечательно.

Хотелось бы отметить важный момент: прежде всего, работа ЦБ РФ, а также Министерства финансов РФ и Правительства РФ в части стабилизации экономических отношений в обществе удалась.

По поводу внешнего фона. Текущие вызовы потребовали пересмотра бизнесом целей, перечня рисков, а взаимодействие бизнеса и государства поменялось, прежде всего, в рамках перспективы.

Изменения экономического и делового поля существенны, но не в том объеме, в каком были в начале года. Исходя из этого можно сказать, что год непростой, но позитивный в части человеческих, личных отношений.

Знаем, что члены Ассоциации менеджеров ведут себя социально ответственно. С учетом внешних обстоятельств, насколько изменились социальные программы в этом году?

Изменение внешнего и внутреннего поля непременно требуют реакции со стороны бизнеса, прежде всего, в изменении издержек предприятия. Это выражается в пересмотре объема, наполнения, бюджета социальных программ.

Государство все значительнее забирает на себя функции социального партнера или социального патрона для общества, что сужает поле деятельности компаний в области социальной ответственности.

Опираясь на исследования наших партнеров, мы можем говорить о том, что бизнес-сообщество довольно оперативно подстраивается под новые вызовы и работает на создание благоприятной социальной атмосферы. К примеру, по данным наших членов, компании ВЦИОМ, информированность о корпоративном волонтерстве среди россиян значительно выросла за последние 2-3 года - на 54% в 2022 году против 29% - в 2019 году.

Эту тенденцию доказывают и наши мероприятия. На примере форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество», который в этом году состоялся уже в одиннадцатый раз, мы видим, что растет число компаний, вовлеченных в волонтерские и другие социальные проекты, как и количество самих практик. За эти годы корпоративное волонтерство в России прошло огромный путь: от небольших и разовых акций до масштабных проектов, которые сегодня помогают бизнесу в реализации целей устойчивого развития.

Сохраняется ли особо активный в пандемию тренд на программы здоровья и благополучия для персонала?

Это тренд сохраняется и является долгосрочным. Сегодня старые контакты уже разорваны, новые еще не развиты. Невзирая на это, мы идем путем мирового бизнес-сообщества и мировой управленческой науки. Мы говорим о том, что программы здоровья и благополучия персонала не только сохраняются, но бизнес видит в них перспективы, все чаще и полноценнее встраивая их в ESG-стратегии, планы по устойчивому развитию.

Какие еще проблемы решают социально ориентированные корпоративные проекты?

Прежде всего, и в пандемию, и сейчас коллективы предприятий и организаций требуют большей внимания и заботы руководства. Увеличилось участие руководителей в жизни каждого сотрудника, и это стало трендом. Невозможно данный тренд поддерживать без определенной программы по корпоративному волонтерству или более глобальной – по устойчивому развитию. Социальные программы охватывают все направления деятельности бизнеса.

Так в этом году компании из разных регионов нашей страны заявили 145 социально ориентированных проектов на 15-й конкурс People Investor Ассоциации менеджеров по пяти направлениям: управление человеческими ресурсами, экология, выстраивание отношений с партнерами, развитие местных сообществ, здоровый образ жизни. По многолетней устоявшейся традиции, обычно самый большой объем – до 40% – был посвящен проектам, связанным с человеческими ресурсами. В этом же году особое внимание было уделено практикам в области развития территорий – 33% от всех проектов.

На днях прошло первое заседание комиссии по развитию агропромышленного комплекса, где обсуждали тему цифровизации в АПК. Как процесс идёт?

Процесс цифровизации АПК связан с определенным регламентированием государства, и это, конечно, хорошо, если мы говорим о работе на перспективу. Только в этом вопросе не стоит сильно спешить - не все предприятия на сегодня одинаково готовы к переходу в диджитал. Небольшим компаниям придется усиливать штат непосредственно под задачи цифровизации, что на данный момент времени еще сильнее влияет на увеличение издержек.

Далее: в АПК пока отсутствует использование больших баз данных, как в регулировании своих производственных планов, так и бизнес-процессов, поэтому есть куда развиваться.

И, конечно, отдельного внимания заслуживает цифровизация в части управления сельскохозяйственной техникой.

Как бы вы в трех словах охарактеризовали современного лидера российского рынка?

Современный лидер – человек точно оптимистично настроенный. В тяжелых проявлениях внешнего мира, в виду каких-либо потрясений, новых вызовов нужно быть особым человеком, который тратит больше 40 часов в неделю на свою работу и нацелен на достижение лучшего результата.

Во-вторых, это человек социально ориентированный. Как внутри своего коллектива, так и внутри той территории и тех потребителей, которые окружают его компанию и пользуются ее продукцией или услугами.

И в-третьих, это человек жесткий и циничный, потому что при всей этой мягкости, социальной ответственности, оптимизме нужно быть грубым и принципиальным в сокращении издержек и оценке рисков, с которыми должна столкнуться и сталкивается его компания.

Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.

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