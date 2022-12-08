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Квартиросъемщик обокрал хозяина квартиры в Москве на 1,6 миллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Квартиросъемщик обокрал хозяина квартиры в Москве на 1,6 миллиона рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, бульвар Маршала Рокоссовского Карта всех событий

Мужчина украл 1,6 миллиона рублей у хозяина квартиры, в которой снимал комнату. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 8 декабря.

По его словам, инцидент произошел в жилом доме, расположенном на бульваре Рокоссовского. Злоумышленник на протяжении долгого времени снимал у 55-летнего москвича комнату. За это время мужчины успели подружиться: периодически хозяин квартиры даже давал 26-летнему постояльцу пользоваться своей банковской картой для совершения покупок.

В один из дней все изменилось. Арендодатель находился в квартире и уснул, оставив на столе банковские карты, паспорт и мобильный телефон. А когда мужчина проснулся, он обнаружил, что вещи со стола пропали, а его постоялец исчез. Пострадавший обратился в полицию.

Вскоре подозреваемого задержали в Пермском крае. Во время допроса выяснилось, что злоумышленник знал пароли от украденных карт и снял со счетов пострадавшего более одного миллиона 600 тысяч рублей. На момент поимки задержанный потратил все деньги, а другие украденные предметы выбросил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Еще один случай воровства произошел в Подмосковье. Злоумышленник прорезал тент на припаркованном грузовом прицепе и вынес через получившееся отверстие 276 канистр моторного масла.

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