«Ухожу в мужской монастырь»: Волочкова возмутила пользователей богохульной шуткой

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила на своей странице в социальной сети фотографию в образе монахини и заявила, что уходит в мужской монастырь вместе с юмористом Дмитрием Хрусталевым, который также запечатлен на снимке. Подписчиков артистки возмутил такой юмор.

— Ухожу в монастырь. С Хрусталевым. В мужской, естественно. Подробности вы узнаете позже, — подписала публикацию звезда балета.

На фото Волочкова позирует в коротком черном платье в образе монахини. На груди балерины можно увидеть большой православный крест.

— Вы же ходите в церковь, зачем трогать святое? — написал один из подписчиков балерины, другой комментатор заявил, что с «этим не шутят».

Недавно балерина Анастасия Волочкова рассказала, что в непростой период жизни находила утешение в алкоголе, однако смогла вовремя остановиться. Артистка отметила, что позволяла себе выпить, лишь когда у нее не было запланировано спектаклей. В такие периоды она сидела дома с бокалом вина и кальяном. Балерина добавила, что она «не святая».