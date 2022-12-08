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«Ухожу в мужской монастырь»: Волочкова возмутила пользователей богохульной шуткой

Полина Долганова
Общество
«Ухожу в мужской монастырь»: Волочкова возмутила пользователей богохульной шуткой
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила на своей странице в социальной сети фотографию в образе монахини и заявила, что уходит в мужской монастырь вместе с юмористом Дмитрием Хрусталевым, который также запечатлен на снимке. Подписчиков артистки возмутил такой юмор.

— Ухожу в монастырь. С Хрусталевым. В мужской, естественно. Подробности вы узнаете позже, — подписала публикацию звезда балета.

На фото Волочкова позирует в коротком черном платье в образе монахини. На груди балерины можно увидеть большой православный крест.

— Вы же ходите в церковь, зачем трогать святое? — написал один из подписчиков балерины, другой комментатор заявил, что с «этим не шутят».

Недавно балерина Анастасия Волочкова рассказала, что в непростой период жизни находила утешение в алкоголе, однако смогла вовремя остановиться. Артистка отметила, что позволяла себе выпить, лишь когда у нее не было запланировано спектаклей. В такие периоды она сидела дома с бокалом вина и кальяном. Балерина добавила, что она «не святая».

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