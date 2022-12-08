Названы лауреаты столичной премии «Смарт-пирамида-2022»

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В столице 7 декабря в рамках форума состоялась церемония награждения лауреатов премии «Смарт-пирамида-2022». Победителями конкурса стали «Открытое образовательное пространство правительства Москвы» и трек «Интегратор: как создать цифровой порядок». Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— «Интегратор» — один из наших самых популярных образовательных продуктов. Мы открыли его только в прошлом году. И за это время выпускниками программы стали более 1,5 тысячи сотрудников правительства Москвы, — рассказала руководитель направления «Развитие» проекта «Кадровые сервисы правительства Москвы» Яна Радионова.

Напомним, что проект занял второе место в номинации для программ онлайн-обучения. Помимо этого, в тройку лидеров попал проект «Открытое образовательное пространство правительства Москвы» в номинации «EdTech-платформа года для массового обучения», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне проект «Цифровой двойник Москвы» признали лауреатом премии «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики» в номинации «Лучшее решение в сфере цифровых двойников». Благодаря фотограмметрической модели всей городской территории и 3D-модели будущих зданий можно заранее понять, как то или иное строение впишется в нынешнюю архитектурную сферу местности.