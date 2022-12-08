Медведев назвал основания для возвращения смертной казни в России

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что практика смертной казни может возобновиться в России только при условии очень весомых оснований. Об этом он заявил в четверг, 8 декабря.

По словам Медведева, таким условием может быть ситуация, при которой в стране будет зашкаливать опасность тягчайших преступлений. Среди оснований заместитель председателя Совбеза также перечислил «военное время, как это и раньше бывало».

Он уточнил, что в таком случае не будет необходимости менять Конституцию.

— Достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни. А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека, — цитирует Медведева РИА Новости.

Недавно депутат Госдумы, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что вопрос о возвращении в Россию смертной казни необходимо снова поднять из-за распространившегося в Сети видео, где ВСУ расстреливают российских военнопленных.