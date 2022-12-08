Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Медведев назвал основания для возвращения смертной казни в России

Полина Долганова
Общество
Медведев назвал основания для возвращения смертной казни в России
Фото: er.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что практика смертной казни может возобновиться в России только при условии очень весомых оснований. Об этом он заявил в четверг, 8 декабря.

По словам Медведева, таким условием может быть ситуация, при которой в стране будет зашкаливать опасность тягчайших преступлений. Среди оснований заместитель председателя Совбеза также перечислил «военное время, как это и раньше бывало».

Он уточнил, что в таком случае не будет необходимости менять Конституцию.

— Достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни. А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека, — цитирует Медведева РИА Новости.

Недавно депутат Госдумы, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что вопрос о возвращении в Россию смертной казни необходимо снова поднять из-за распространившегося в Сети видео, где ВСУ расстреливают российских военнопленных.

Дмитрий Медведев Смертная казнь Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Все мнения
О проекте