В Госдуме объяснили, почему нужно вернуть смертную казнь

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вопрос о возвращении в Россию смертной казни необходимо снова поднять из-за распространившегося в Сети видео, где ВСУ расстреливают российских военнопленных. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов во вторник, 22 ноября.

— Среди пленных вэсэушников есть признавшиеся в расстреле гражданских лиц и наших военных. Если следствие доказало их причастность к расстрелам военнопленных и гражданских лиц, то таких элементов, которых язык даже не повернется назвать людьми, нужно расстреливать, — отметил он.

По словам Миронова, фракция уже давно предлагает вернуть смертную казнь для таких бойцов, передает News.ru.

18 ноября в Сети появились кадры, где украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских солдат, которые лежат на земле.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия требует от международных организаций осуждения убийства российских военнопленных и проведения расследования инцидента.

В свою очередь СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.