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МВД установило запрет на применение наручников в отношении женщин и детей

Степан Жирнов
Происшествия
МВД установило запрет на применение наручников в отношении женщин и детей
Фото: depositphotos

Министерство внутренних дел РФ запретило надевать наручники на детей и женщин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 8 декабря.

По ее словам, также необоснованным отныне будет считаться применение наручников в отношении граждан, которых подозревают в совершении экономических преступлений.

Данные пояснения были сделаны для того, чтобы исключить факты необоснованного применения данных специальных средств.

Ранее с другим официальным заявлением выступил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин. Он заявил, что благодаря совместным усилиям многих ведомств над проектом «Безопасность дорожного движения» дети в России стали реже получать травмы на дорогах.

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