Эксперт оценил игру сборной Португалии без Криштиану Роналду

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Сборная Португалии продолжает успешно выступать на ЧМ-2022. Накануне португальская сборная разгромила швейцарцев в последнем матче 1/8 финала чемпионата мира (6:1). Игру португальцев оценил бывший игрок сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой.

Он отметил, что эта сборная может стать победителем турнира. При этом команда сильна и без главного игрока Криштиану Роналду.

— Нет перекоса в сторону одного игрока. Это было сильное тренерское решение — оставить Криштиану на замене. Важно еще и то, что португальцы из группы вышли досрочно и уже в третьем матче могли отдыхать. Не могу сказать, что вчера швейцарцы заслужили такого разгрома, но Португалия была свежее и сильнее, — отметил Мостовой в комментарии «Подмосковье сегодня».

Ранее Криштиану Роналду стал лучшим игроком матча Португалия — Гана (3:2), в котором он установил рекорд, забив гол на своем уже пятом чемпионате мира, передает издание argumenti.ru.

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