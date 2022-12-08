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Эксперт оценил игру сборной Португалии без Криштиану Роналду

Ирина Игнатенко
Спорт
Эксперт оценил игру сборной Португалии без Криштиану Роналду
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сборная Португалии продолжает успешно выступать на ЧМ-2022. Накануне португальская сборная разгромила швейцарцев в последнем матче 1/8 финала чемпионата мира (6:1). Игру португальцев оценил бывший игрок сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой.

Он отметил, что эта сборная может стать победителем турнира. При этом команда сильна и без главного игрока Криштиану Роналду.

— Нет перекоса в сторону одного игрока. Это было сильное тренерское решение — оставить Криштиану на замене. Важно еще и то, что португальцы из группы вышли досрочно и уже в третьем матче могли отдыхать. Не могу сказать, что вчера швейцарцы заслужили такого разгрома, но Португалия была свежее и сильнее, — отметил Мостовой в комментарии «Подмосковье сегодня».

Ранее Криштиану Роналду стал лучшим игроком матча Португалия — Гана (3:2), в котором он установил рекорд, забив гол на своем уже пятом чемпионате мира, передает издание argumenti.ru.

В начале декабря Российский футбольный союз примет решение о переходе российской сборной из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола в связи с запретом на международные турниры. Глава РФС Александр Дюков рассказал, какие перед нами откроются перспективы.

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