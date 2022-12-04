Мяч летит на Восток: российская сборная может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола

Игрок сборной России, нападающий Сергей Пиняев в товарищеском матче по футболу между сборными командами Таджикистана и России, который проходил в Душанбе / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В начале декабря Российский футбольный союз примет решение о переходе российской сборной из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола в связи с запретом на международные турниры. Глава РФС Александр Дюков рассказал, какие перед нами откроются перспективы.

Думаю, этот вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома организации. Да, УЕФА считает, что мы — члены европейской футбольной семьи. Но официальных матчей наша сборная не проводит, только товарищеские. А нам крайне важно начать в ближайшее время проводить матчи официальные. Ведь сначала было два года пандемии, сейчас — отстранение (из-за событий на Украине. — «ВМ»).

Но у спортсменов век недолгий. Безусловно, лучше играть официальные матчи, чем не играть. Здесь позиции многих членов исполкома и тренера сборной России Валерия Карпина совпадают. Еще несколько месяцев назад я говорил, что уходить в Азию — преждевременно. Но сейчас переход в АКФ — это та возможность, которую мы должны рассмотреть. Я не уверен, что мы решим переходить, но вопрос требует обсуждения. Я еще не говорил об этом с представителями Азии, потому что есть УЕФА, сотрудничество с которым продолжается. С нашей стороны было бы некрасиво начинать переговоры через их головы.

Гигантские расстояния

Одна из главных проблем конфедерации — огромные расстояния между странами. Так, из России в Австралию добираться на игру самолетом придется сутки. То есть пролететь надо 14 495 километров! А еще и часовые пояса — разница между Москвой и Сиднеем составляет аж восемь часов.

Главная звезда

Лучший бомбардир в истории Кубка Азии — Али Даеи матч против «Ганза Росток», 2001 год) с 14 мячами. Тот самый иранец, за рекордом которого по голам за сборную (109) долго гнался Криштиану Роналду (115). Из действующих игроков ближе всех к нему еще два Али — 25-летний катарец Али Алмоез и 31-летний форвард из ОАЭ Али Мабхут. У обоих по 9 голов. А вот у хорошо знакомого нам иранца Сердара Азмуна — 6.

Экзотические участницы

Из нескольких десятков стран-участниц большинство — дружественные России. Среди недружественных, например, Австралия, Япония, Южная Корея. Есть и экзотические команды — вроде Афганистана, Бангладеш, Сирии, Пакистана, Монголии.

Вместо Кубка УЕФА

Главный турнир клубного футбола в Азии — Лига чемпионов АФК. В нынешнем формате он проводится с 2003 года, а вообще ведет историю с 1967-го. Самый титулованный клуб — саудовский «Аль-Хиляль».

Они действующие чемпионы. По странам больше всего трофеев у Южной Кореи (12), Японии (7) и Саудовской Аравии (6).

Лучшие на мундиалях

Самая успешная азиатская команда на чемпионатах мира — Южная Корея. Участвовала намного чаще остальных (с учетом ЧМ-2022 уже 11 турниров), а на домашнем чемпионате в 2002-м добилась наивысшего для азиатского футбола достижения — с Гусом Хиддинком вышла в полуфинал.

Живут небогато

Денег в азиатском футболе куда меньше, чем в Европе. Так, победитель Лиги чемпионов получает 4 млн долларов, а финалист — 2 млн долларов. Полуфинал оценивается в 250 тысяч, четвертьфинал — в 150 тысяч, 1/8 — в 100 тысяч. В Лиге чемпионов УЕФА, для сравнения, только за победу на групповом этапе выплачивается 2,8 млн евро, а за ничью — 930 тысяч. Просто за выход в группу каждая команда получает 15,6 млн евро. Выход в 1/8 финала приносит еще 9,6 млн евро, в 1/4 — 10,6 млн, в полуфинал — 12,5 млн, в финал — 15,5 млн. Победитель получает еще 20 млн евро.

Наш опыт

На чемпионатах мира Россия трижды попадала в одну группу с азиатскими командами. И, увы, не всегда это заканчивалось хорошо. На ЧМ-2002 россияне проиграли Японии 0:1. На ЧМ-2014 гол в ворота Игоря Акинфеева привел к 1:1 с Южной Кореей. Успешный опыт с азиатской командой на ЧМ многие прекрасно помнят: это 5:0 против Саудовской Аравии в 2018-м.

На фоне азиатов

Рейтинг от FiveThirtyEight позволяет сравнить лучшие российские и азиатские клубы. Самая высокая позиция у «Зенита» — 47-е место. Остальные команды за первой сотней: ЦСКА — 100-й, «Динамо» — 129-й, «Спартак» — 161-й. Японские клубы к нашим близко: «Кавасаки» — 107-й, «Кашима Антлерс» — 172-й. Китайские лидеры стартуют с 254 места («Гуанчжоу»).

Турнир для слабаков

Второй по значимости клубный турнир Азии — Кубок АФК. Он появился в 2004 году, чтобы дать возможность соревноваться сборным послабее. Здесь два самых титулованных клуба турнира — кувейтский «Аль-Кувейт» и иракский «АльКува». У обоих по три победы.

Кубок раз в четыре года

Главный турнир сборных в АФК — Кубок Азии. Как и Евро, турнир проводится раз в четыре года, участвуют 24 сборные. Интересно, что история у соревнования даже побогаче: азиатский чемпионат стартовал с 1956 года, тогда как европейский — с 1960-го. За всю историю Кубок выигрывали девять сборных. Самые титулованные — японцы (четыре победы). По три трофея забрали саудовцы и иранцы. У Южной Кореи два чемпионства.

Самые сильные команды

Лучшие азиатские сборные в рейтинге ФИФА занимают далеко не первые места: Иран (21-е место), Япония (23-е), Южная Корея (29-е), Австралия (37-е), Катар (52-е), Саудовская Аравия (53-е), ОАЭ (69-е), Ирак (74-е) и Китай (75-е).

МНЕНИЯ РАСХОДЯТСЯ

Дмитрий Булыкин, бывший российский футболист, мастер спорта:

— Переход в Азиатскую футбольную конфедерацию нужен для того, чтобы мы могли проводить официальные игры. Для наших футболистов это важно. Другой вопрос, что АФК подчиняется ФИФА, которая не пустила нас на чемпионат мира по футболу в Катар. Согласно международным правилам, азиаты, перед тем как пустить русских, должны запросить разрешения у ФИФА — можно ли, дескать, Россию принять? Если ФИФА скажет «нельзя», нас просто не примут. Так что вопрос не очень прост даже в плане регламента.

Вячеслав Колосков, первый президент Российского футбольного союза:

— Перейти в Азиатскую конфедерацию — это как в болото опуститься. Это же абсолютно нищая конфедерация с гигантскими расстояниями, которые придется для игр преодолевать. Ее команды абсолютно неконкурентоспособны.

Борис Пайкин, депутат Госдумы, экс-президент Федерации футбола Ленинградской области:

— В мировой футбол нас не пускают ФИФА и УЕФА, которые следуют за политикой. Нам нужно начинать свою игру, а не ждать «прощения». К тому же мир, в том числе футбольный, быстро меняется. Никто не мог даже представить, что Саудовская Аравия обыграет Аргентину, в команде которой великий Месси. Вполне возможно, что наш переход в Азиатскую конфедерацию футбола может дать новый старт внутреннему развитию нашего футбола.