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Собянин утвердил проект реорганизации промзоны «Братцево»

Георгий Соланович
Город
Собянин утвердил проект реорганизации промзоны «Братцево»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северный административный округ, Войковский район Карта всех событий

Современный жилой квартал появится в промзоне «Братцево» в Войковском районе столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— По программе комплексного развития территорий утвержден проект современного жилого квартала в промзоне «Братцево» в Войковском районе. <...> В квартале будут построены жилые дома, в том числе для участников реновации, школа, детсад, общественно-деловой объект с ФОК и офисное здание. Запланированы реконструкция дорог, строительство новых улиц, пешеходных переходов и парковок, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в данный момент на территории промзоны располагаются устаревшие коммунально-складские объекты. В новом квартале по КРТ будут проживать 6,5 тысячи человек, добавил мэр. Кроме того, благодаря благоустройству промзоны «Братцево» появится две тысячи рабочих мест.

До этого сообщалось, что участок бывшей промзоны «Грайвороново» на юго-востоке Москвы будет реорганизован по программе комплексного развития территорий.

Благоустройство Войковский район Сергей Собянин
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