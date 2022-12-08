Луис Энрике уволился с поста главного тренера сборной Испании по футболу

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Луис Энрике уволился с должности главного тренера испанской сборной по футболу. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили на сайте Королевской испанской футбольной федерации.

— Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) хотела бы поблагодарить Луиса Энрике и весь его тренерский штаб, который в последние годы руководил сборной страны, — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что для испанской сборной должен начаться новый этап «с целью продолжения роста, достигнутого в последние годы благодаря работе, проделанной Луисом».

До этого стало известно, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду угрожал покинуть расположение сборной на чемпионате мира в Катаре в связи с конфликтом с главным тренером команды Фернанду Сантушем. Однако спустя время эту информацию опровергли.