AS: Роналду угрожал уехать с ЧМ в Катаре после конфликта с Сантушем

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду угрожал покинуть расположение сборной на чемпионате мира в Катаре в связи с конфликтом с главным тренером команды Фернанду Сантушем. Об этом сообщает AS со ссылкой на Record.

Согласно предоставленным данным, португальский голеадор оказался в ярости из-за того, что его не включили в стартовый состав в матче 1/8 финала со Швейцарией. Он спорил по этому поводу с Сантушем и был готов уехать с чемпионата мира.

По мнению Роналду, тренер сборной пошел на поводу общественного мнения, согласно которому его не хотели видеть в стартовом составе команды. В дальнейшем Федерация футбола Португалии опровергла информацию об угрозах со стороны Роналду касательно его ухода из сборной.

До этого сборная Португалии с Криштиану Роналду в составе разгромила национальную команду Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал, где сыграет против сборной Марокко. В 1/4 финала португальцы встретятся со сборной Марокко.

Накануне португалец заявил, что не подписывал контракт с футбольным клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср». После расторжения трудового соглашения с английским клубом «Манчестер Юнайтед» пребывает в статусе свободного агента.