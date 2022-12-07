Роналду опроверг данные о переходе в «Аль-Наср»

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Пятикратный обладатель премии «Золотой мяч» португалец Криштиану Роналду заявил, что не подписывал контракт с футбольным клубом из Саудовской Аравии «Аль Наср». Комментарий футболиста в среду, 7 декабря, приводит португальское издание Record.

— Нет, это неправда, — ответил именитый спортсмен на вопрос журналистов о заключенном контракте с «Аль-Насром», пишет ТАСС.

После расторжения трудового соглашения с английским клубом «Манчестер Юнайтед» пребывает в статусе свободного агента.

Затем испанская газета Marca написала, что португальский форвард согласовал условия контракта с «Аль-Насром», а переход состоится 1 января. Общая сумма выплат, по информации журналистов, за 2,5 сезона с учетом рекламных предложений достигала бы 200 миллионов евро, что делало бы Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

Накануне сборная Португалии с Криштиану Роналду в составе разгромила национальную команду Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал, где сыграет против сборной Марокко.