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Роналду заключит контракт с клубом «Аль-Наср» на 200 миллионов евро в год

Араз Салехов
Спорт
Роналду заключит контракт с клубом «Аль-Наср» на 200 миллионов евро в год
Фото: shutterstock

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заключит контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср», по которому футболист будет получать более 200 миллионов евро в год. Об этом сообщает Marca.

Соглашение между клубом и игроком будет рассчитано на два года. Как уточняется, ежегодная зарплата Роналду включает в себя рекламные контракты.

Во вторник, 22 ноября, английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально расторг контракт с португальским нападающим, он должен незамедлительно покинуть состав команды по взаимному согласию. Руководство клуба поблагодарило 37-летнего форварда за проведенное в составе команды время и пожелало ему всего наилучшего в будущей карьере. В составе «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 145 голов в 346 матчах.

В середине ноября португальский голеадор рассказал, что чувствует себя преданным из-за того, как с ним обращаются в клубе. Португалец раздражен тем, что его сделали белой вороной, которую обвиняют в неудачах команды, и считает, что теперь его активно вытесняют.

Футбол Португалия Криштану Роналду Саудовская Аравия
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