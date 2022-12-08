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Собянин упростил получение парковочных разрешений для многодетных семей

Георгий Соланович
Город
Собянин упростил получение парковочных разрешений для многодетных семей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Власти Москвы упростили процедуру получения парковочных разрешений для многодетных семей, а также сократили срок получения и продлили время действия таких документов. Соответствующее распоряжение в четверг, 8 декабря, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

— Срок оформления парковочных разрешений для многодетных семей сократили в два раза — с шести до трех рабочих дней. В то же время для этой категории горожан продлили срок действия документов: теперь разрешения будут действовать не три года, а до тех пор, пока семья имеет статус многодетной, — говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Кроме того, добавили в пресс-службе, жители Москвы теперь могут вносить любые изменения или оформлять парковочные разрешения или разрешения для многодетных семей только в личном кабинете на портале mos.ru. Получить услугу можно в упреждающем режиме — за два месяца до окончания срока действия документа. Срок ожидания — один рабочий день.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что изменения упростят оформление парковочных разрешений почти для 200 тысяч автомобилистов, в том числе для более 115 тысяч многодетных семей и свыше 93 тысяч резидентов.

До этого сообщалось, что с августа этого года в ряде районов столицы появилось 138 парковки для резидентов. Воспользоваться новыми парковками можно только при наличии соответствующего разрешения. Это позволяет москвичам оставить машину рядом с домом и сократить время поиска парковочного места.

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