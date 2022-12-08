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Bloomberg: Турция планирует обсудить с Россией 25-процентную скидку на газ

Евгений Жуков
В мире
Bloomberg: Турция планирует обсудить с Россией 25-процентную скидку на газ
Фото: shutterstock

Представители Турции намерены в пятницу, 9 декабря, провести с российской делегацией переговоры в Анкаре по вопросам получения 25-процентной скидки на газ. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на турецких политиков.

По их сведениям, руководство Турции стремится к тому, чтобы дисконт касался платежей на следующий год и на некоторые платежи, сделанные в 2022-м, задним числом. Однако, если переговоры не принесут желаемых результатов турецкой стороне, в таком случае Анкара постарается получить отсрочку по платежам до 2024 года.

В материале Bloomberg отмечается, что подобное соглашение между двумя странами ослабит давление на национальную турецкую валюту и поможет избежать роста цен на энергоносители в преддверии президентских выборов в 2023 году.

До этого заместитель гендиректора института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что снижение спроса на российский газ в Турции не является чем-то катастрофичным, поскольку несколько лет назад на рынке уже был похожий прецедент.

газоснабжение Россия Турция
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