Эдгард Запашный призвал лишить Андрея Макаревича звания народного артиста

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Дрессировщик Эдгард Запашный призвал лишить фронтмена рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича* звания народного артиста России после его высказываний в адрес российских слушателей.

По словам артиста, после «нелицеприятных» заявлений со стороны певца в адрес людей, «которые остались в России», Макаревич должен отказаться от данного звания.

— Либо государство должно запустить процедуру отмены звания. Это было бы правильно, — заявил Запашный.

Помимо этого, в выпуске YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» он заявил о необходимости организации соответствующей процедуры по изъятию званий у знаменитостей, которые позволили себе оскорбить Россию и ее граждан.

Запашный также добавил, что медийным личностям, которые осудили специальную военную операцию и покинули страну, следует запретить въезд на территорию России. В качестве примера он назвал блогера Даню Милохина, который недавно исполнил гимн Украины во время прямой трансляции.

21 ноября журналист и блогер Михаил Шахназаров также прокомментировал поступок Милохина, который спел гимн Украины во время стрима.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.