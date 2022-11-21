«Непосредственный овощ»: блогер Шахназаров осудил Милохина за исполнение украинского гимна

Фото: roscongress / Елена Разина

Журналист и блогер Михаил Шахназаров прокомментировал поступок тиктокера Дани Милохина, который спел гимн Украины во время стрима.

— Заметьте, гимн России Даня Милохин не пел: ни когда был лицом Сбербанка, ни когда на Первом канале прыгал в «Ледниковом периоде». Вот оно истинное лицо. «Он такой непосредственный овощ», как сказал Никита Сергеевич Михалков, — заявил он.

Милохин отметил, что все акцентировали внимание на том, что он исполняет украинский гимн, но как до этого он спел российский никто не заметил, пишет StarHit.

Недавно в Сети появились кадры, где тиктокер спел гимн Украины и демонстративно начал учить язык этой страны. После этого он честно признался, что не понимает, что делает.

До этого режиссер Никита Михалков обрушился с критикой на Милохина, который во время телеэфира продемонстрировал незнание географии родной страны. Именитого кинематографиста возмутил тот факт, что во время одного из эфиров для блогера стало открытием, что Сахалин является российским островом.