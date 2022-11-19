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Уехавший в США блогер Милохин спел гимн Украины

Евгений Жуков
Общество
Уехавший в США блогер Милохин спел гимн Украины
Фото: Youtube / ШАСТУН

Уехавший в США блогер Даня Милохин спел гимн Украины и демонстративно начал учить язык этой страны.

— Честно, никогда не учил и не слышал, — цитирует блогера портал Teleprogramma.pro.

Однако с первого раза у Милохина не получилось изъясниться по-украински. В дальнейшем он честно признался, что не понимает то, что делает.

До этого певица Ольга Кормухина нелестно высказалась в адрес Милохина. По ее словам, она даже испытывает к нему жалость.

В свою очередь актер Оскар Кучера высказал свое мнение о важности цензуры в искусстве, в качестве примера выделив Милохина. По мнению актера, феномен блогера является «катастрофой, верхом бескультурья и безграмотности».

Режиссер Никита Михалков также обрушился с критикой на Милохина, который во время телеэфира продемонстрировал незнание географии родной страны.

Именитого кинематографиста возмутил тот факт, что во время одного из эфиров для Милохина стало открытием, что Сахалин является российским островом.

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