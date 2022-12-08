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Путин распорядился организовать форум «Сильные люди для нового времени»

Александр Афонин
Общество
Путин распорядился организовать форум «Сильные люди для нового времени»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и ежегодном проведении форума «Сильные люди для нового времени». Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 8 декабря.

Согласно тексту указа, проведение форума направлено на поддержку общественно значимых инициатив и проектов россиян, которые направлены на достижение национальных целей развития страны. Для подготовки и проведения мероприятия будет создан организационный комитет, который возглавит помощник президента России Максим Орешкин.

Кроме того, в рамках документа правительству России, а также органам федеральной и региональной власти поручается оказывать содействие организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и фонду «Росконгресс», отмечается в указе.

До этого Владимир Путин подписал указ, в рамках которого в состав Государственного совета вошли восемь новых глав регионов. Новые члены были избраны на должности в процессе выборов, прошедших в сентябре.

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