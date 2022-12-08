Эксперты оценили проект реорганизации промзоны «Братцево»

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Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТТП) Владимир Платонов и председатель Комиссии по архитектуре и градостроительству МГО «ОПОРА РОССИИ» Дмитрий Мавзолевский прокомментировали решение создать жилой квартал в промзоне «Братцево» в Войковском районе столицы.

— Московские власти методично реализуют программу ликвидации городского «ржавого пояса». Всего пять лет назад разбросанные по всей Москве бывшие производственные зоны, которые уже много лет не задействовались и превратились в хаотичные склады и свалки, занимали более 17 процентов территории столицы. Редевелопмент — процесс довольно сложный, ведь это и снос существующих строений, и рекультивация земли, и многое другое, — отметил Владимир Платонов.

По его словам, городу удалось отработать механизм, который позволяет достаточно быстро преобразовывать депрессивные участки в перспективные жилые районы. Глава МТТП подчеркнул, что благодаря программе реновации это осуществляется комплексным способом.

Владимир Платонов назвал приметой современной Москвы реновационные кварталы, которые строят сразу с объектами социальной и сервисной инфраструктуры для комфортной жизни горожан. В микрорайонах также появляется большое количество рабочих мест, что дает жителям возможность найти работу недалеко от дома, а также снижает нагрузку на городскую транспортную инфраструктуру.

— Подобные проекты кратно увеличивают количество объектов микробизнеса, а также самозанятых, генерируя повышение предпринимательской активности и роль малого бизнеса в городе, — добавил президент МТТП.

В свою очередь, Дмитрий Мавзолевский отметил, что такие проекты открывают широкие возможности для развития территорий и повышения качества жизни горожан.

— Это и новые рабочие места, и комфортная городская среда, и улучшение инвестиционного климата. Реновацию я считаю позитивным подходом к освоению и развитию современных умных территорий, полностью отвечающих концепции умных городов, — заключил эксперт.

8 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в промзоне «Братцево» в Войковском районе столицы появится современный жилой квартал по программе комплексного развития территорий.