Специалисты одобрили идею строительства жилого квартала в бывшей промзоне «Братцево»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В столице утвердили проект реорганизации бывшей промышленной зоны «Братцево», в рамках которой там появится современный жилой квартал. Столичные эксперты в четверг, 8 декабря, оценили подобное решение.

Так, эксперт по мерам поддержки бизнеса и предпринимательства, член московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Хижняк отметил, что правительство Москвы проводит последовательную политику в создании города, в котором жители будут иметь комфортные условия для работы и жизни. Подобные проекты реорганизации промзон позволят существенно изменить облик столицы.

В свою очередь независимый экономист Андрей Бархота высказал мнение, что редевелопмент части «Братцево» станет толчком для развития данной территории.

— Редевелопмент части производственной зоны «Братцево» — ключевой импульс для развития этой территории и создания новых рабочих мест в Москве. Предполагаемая для реализации программа комплексного развития включает в себя строительство жилья, возведение социальных объектов и офисных комплексов. В результате район станет центром притяжения деловой активности и возможной локацией для приобретения жилья и постоянного проживания, — сказал он.

Председатель Комитета МТПП по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк добавила, что реорганизация «Братцево» принесет обновление для всего района. Его жители получат современную инфраструктуру, а представители малого и среднего бизнеса смогут начать работу в новом жилом микрорайоне.

8 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках программы комплексного развития территорий на месте промзоны «Братцево» в Войковском районе появится современный жилой квартал. Там смогут проживать 6,5 тысячи человек.