Пять зарядных станций для электромобилей установили на ВДНХ

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В рамках проекта «Энергия Москвы» пять зарядных станций для электромобилей установили у входов на ВДНХ. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем инфраструктуру для электромобилей в рамках проекта «Энергия Москвы». В ближайшее время на территории парковок на ВДНХ мы подключим пять новых зарядных станций, — отметил он.

Заммэра подчеркнул, что в столице существует большой запрос на дальнейшее развитие проекта. По его словам, с января по ноябрь этого года в столице водители электромобилей использовали зарядную инфраструктуру около 70 тысяч раз, что в 13 раз больше, чем за весь предыдущий год.

Максим Ликсутов уточнил, что новые зарядные станции мощностью до 50 кВт появились на парковках возле Совхозного, 2-го Лихоборского, Хованского въездов, на Октябрьской площади и возле многоуровневого паркинга на Хованской улице, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

5 декабря депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев сообщил, что столица занимает хорошие позиции в процессе перехода на возобновляемые виды топлива.