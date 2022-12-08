Натуропат Юровский перечислил травы, способные заменить антидепрессанты

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Травник и натуропат Дмитрий Юровский перечислил несколько лекарственных растений, которые могут использоваться при борьбе с депрессивным состоянием.

Эксперт посоветовал выбирать легкие чайные композиции из мелиссы лекарственной, мяты полевой, мяты перечной, котовника кошачьего, базилика фиолетового огородного или цветков ромашки, травы чабреца. Важен систематический прием подобных напитков.

По словам Юровского, листья этих растений помогают снять повышенную нервозность, стрессовое напряжение и используются для повышения настроения. Травяные чаи помогут нормализовать сон.

Также будут полезны чаи с иван-чаем и зверобоем, передает Общественная служба новостей.

Одними только напитками невозможно добиться устойчивого иммунитета, однако некоторые из них оказывают на иммунную систему положительное влияние. В частности, к таким напиткам можно отнести те, которые содержат бруснику или клюкву. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.