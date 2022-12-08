Мужчина украл две сумки с вещами на полмиллиона рублей с парковки ТЦ в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новоясеневский проспект Карта всех событий

На юго-западе столицы мужчина украл с парковки торгового центра две сумки с вещами. Ущерб оценили в полмиллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮЗАО в четверг, 8 декабря.

По данным ведомства, инцидент произошел недалеко от торгового центра, расположенного на Новоясеневском проспекте. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, злоумышленник унес две сумки, оставленные без присмотра возле одного из автомобилей на парковке. В них находились два мобильных телефона, четыре пары обуви и куртка общей стоимостью 200 тысяч рублей. Помимо этого, среди украденного был конверт с 300 тысячами рублей наличными. Заметив пропажу, пострадавшие обратились в полицию.

Вскоре подозреваемого задержали около станции метро «Теплый Стан». Им оказался 35-летний гость столицы. На момент поимки деньги злоумышленник успел потратить. Украденные вещи нашли при нем. Имущество изъяли и в скором времени вернут владельцам.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранта заключили под стражу.

Еще одного вора сотрудники полиции задержали в Пермском крае. Молодой человек сбежал туда из столицы после того, как обокрал мужчину, у которого снимал комнату, на один миллион 600 тысяч рублей.